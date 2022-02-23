У прикордонних районах України запроваджують додаткові режимні обмеження

Держприкордонслужба вводить додаткові режимні обмеження в прикордонних регіонах. Мовиться про райони, які межують з Росією, Білоруссю й тимчасово окупованою територією.

Нові обмеження стосуються і районів, які прилягають до морського узбережжя. Детальніше про них – далі.

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Додаткові режимні обмеження

Серед обмежень – п еребування у прикордонні у нічний час та вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування. А також – рух транспорту (окрім військового, силових структур, агротехніки) дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до держкордону.

Крім цього, режимні заходи запроваджують й щодо перебування іноземців у прикордонній смузі. А також – використання радіостанцій, польотів легкомоторних апаратів та безпілотників, фільмування особового складу й об'єктів ДПСУ та пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.

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