Прикордонник одним FPV-дроном ліквідував 11 окупантів

На Гуляйпільському напрямку прикордонник одним FPV-дроном зміг ліквідувати 11 окупантів. Також дрон спалив вантажівку.

Про це повідомили у ДПСУ.

Як прикордонник одним дроном ліквідував 11 окупантів?

На Гуляйпільському напрямку пілот "Фенікса" виявив рух вантажівки, повністю забитої особовим складом противника.

Він довго не думав і спрямував FPV-дрон просто у неї. В результаті – 11 ліквідованих окупантів і спалена вантажівка.

Один FPV-дрон забрав з собою 11 окупантів: дивіться відео

