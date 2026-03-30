Навчає рятувати життя: відверта розповідь актора, який став прикордонником

У мирному житті він був актором, однак через війну опанував нову діяльність. Сьогодні він служить у Морській охороні та є інструктором з тактичної медицини.

Прикордонник "Руд" сьогодні навчає не тільки тактичної медицини, але й тому, як опанувати себе в екстремальній ситуації. І в цьому схожість його сьогоднішньої роботи з його першою акторською професією, розповідає 24 Канал в межах програми "Кордон.UA".

Дивіться також Морські прикордонники показали, як готуються до бою: відео з тренування

Як потрапив до Морської охорони?

"Руд" пройшов шлях від одеського дворика і знімального майданчика – до служби в Морській охороні. В його дитинстві були скрипка замість гітари, карате замість вулиці і танці замість безтурботних одеських вечорів. І на першому місці завжди була дисципліна.

Часу погуляти на вулиці не було. Іноді гуляв, а потім у віці 15 – 16 років з’явилася театральна студія. Завдяки танцям, на мене звернули увагу на Одеській кіностудії, і запросили на проби – знятися в рекламі,

– згадав прикордонник.

Він пройшов кастинг і вперше з'явився на екрані – в рекламі. Далі його періодично запрошували на зйомки у різних фільмах. Однак 24 лютого 2022 року його життя кардинально змінилося.

"Вранці мене розбудила мама і сказала: "Синок, почалась повномасштабна війна". Потім пролунав дзвінок: "Андрій, потрібна допомога". Так в моєму житті з’явилася волонтерка", – пояснив "Руд".

Спершу йому дзвонили щодо того, щоб, наприклад, передати ліки, побудувати логістику, а потім його діяльність масштабувалась. Він працював з різними організаціями як в Одесі, так і в інших містах.

Одного разу "Руд" потрапив, за його словами, в "дуже адреналінову ситуацію", коли людині була потрібна термінова медична допомога. Однак все, що у нього було – лише аптечка. Тоді він чітко усвідомив: знати в теорії замало, потрібно діяти впевнено і без паніки.

У тій ситуації я мав аптечку, хлопці, які поруч зі мною, – теж, але ми не знали, що з нею робити. Тоді домовився з вищими інстанціями, що, коли повернуся, займатимуся посилено тактичною медициною, адже це дуже важливо,

– наголосив прикордонник Морської охорони.

Він пройшов курс по тактичній медицині, навчився сам і почав викладати її волонтерам, які працювали разом ним. Це було дуже важливо, як зауважив "Руд", тому що вони постійно виїжджали у місця, де було неспокійно. Згодом він відвідав велику кількість класів по тактичній медицині від провідних організацій в Україні, тому що розумів – це його місія.

Зрештою "Руд" розпочав службу у Морській охороні Держприкордонслужби.

"Наприкінці навчання мені повідомили, що я долучаюся до великого окремого третього рангу "Поділля" (корабля – 24 Канал). Я знав уже катер "Гриф", але він був маленький. Для мене це було неймовірно. Там я впроваджував періодично заняття з тактичної медицини. Але мені хотілося більшого. І одного разу дзвінок: "Хочемо запропонувати вам посаду старшого інструктора", – зауважив прикордонник.

Який медичний засіб має бути завжди у кожного?

"Руд" вважає, що дуже важливо на кораблі відпрацьовувати певні сценарії, наприклад, евакуацію з машинного відділення. Там є обмеження щодо пересування, і потрібно це відпрацювати, коли маєш ідеальні умови. Тому що, коли щось трапиться, то зазвичай починається паніка, якщо цієї навички немає.

"Важливо використовувати те, що є поруч, наприклад, пожежний рукав. Завдяки йому людину можна легко витягнути і з форпіка, і з ахтерпіка, і з інших частин корабля. Але це треба відпрацювати, спробувати це зробити хоча б декілька разів", – підкреслив він.

Є річ, про яку прикордонник може говорити безупинно. Він вважає, що у кожної людини у будь-яких умовах завжди має бути у кишені турнікет. Може бути тихо, тривоги немає, але раптом щось трапилось. І щоб не бігати, не шукати аптечку, бо зрозуміло, що ти увесь час з аптечкою не ходиш, турнікет, за його словами, має бути під рукою.

Читайте також Під особливою увагою кораблі з російських портів: морські прикордонники показали свою роботу

"Руд" впевнений, що навіть найстійкішим потрібен міцний тил, тому його найбільша мотивація – його близькі і їхня підтримка. Він радить усім хлопцям, які служать, тримати контакт з близькими людьми. Зв'язок з ними дуже допомагає триматися.

Для мене перше коло – це моя донька. Хотілось би більше часу з нею проводити, але з нашою службою це важко. Також я зустрів кохання, ми разом вже понад трьох років,

– поділився "Руд".

Колись він працював у кадрі, а тепер – перебуває поза кадром чужих історій порятунку. Його робота – зробити так, щоб у вирішальний момент хтось опанував себе, щоб турнікет затягнули вчасно, щоб паніку перемогла впевненість. Сьогодні, імовірно, це його найважливіша роль.