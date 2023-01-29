Їхали провідати сина: на Хмельниччині трагічно загинуло подружжя прикордонників

У Хмельницькій області трагічно загинуло подружжя прикордонників – Олександр та Неля Доценки. Обоє служили в Бердянському загоні Держприкордонслужби.

Про це повідомили в Бердянському загоні ДПСУ. Ймовірно, подружжя загинуло в аварії на трасі Е-50 поблизу села Качуринці Війтовецької тергромади.

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Їхали у відпустку, щоб зустрітися з сином

Підполковник Неля Доценко тривалий час була речницею Луганського прикордонного загону. Вона доносила суспільству інформацію про те, що відбувається на лінії розмежування та на кордоні з Росією.

Полковник Олександр Доценко не був публічною особою – він здійснював та організовував оперативно-розшукову діяльність.

З початком повномасштабного вторгнення подружжя боронило Україну на Півдні. Днями вони взяли коротку відпустку, аби зустрітися з 13-річним сином, якого раніше евакуювали з Бердянська, адже він жив у бабусі – матері Нелі Доценко.

Це велика втрата для всього колективу прикордонного відомства. Офіцери все своє свідоме життя присвятили справі охорони кордонів України.Олександр і Неля були добрі, люблячі, щирі й чуйні люди. А їх професіоналізм, патріотизм, мужність, незламність духу, вмотивованість, проявленні під час виконання службових обов’язків та в протистоянні збройної агресії з боку росії стали прикладом для наслідування,

– наголосили в Бердянському прикордонному загоні.

Трагічна ДТП на Хмельниччині

У ДПСУ не уточнили обставин загибелі подружжя, однак, ймовірно, Олександр та Неля Доценки саме їхали легковиком Volkswagen Touran, який уранці 29 січня зіткнувся з вантажівкою MAN.

В авто були двоє людей – 40-річний водій та 37-річна пасажирка, ймовірно Олександр на Неля Доценки. На жаль, обоє загинули на місці. 26-річний водій вантажівки зараз у лікарні.

Слідчі встановлюють обставини цієї трагічної аварії. Поки що слідство не озвучувало попередніх версій.