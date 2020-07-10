Прикордонники прилетіли на острів Зміїний: вперше за 12 років – фото, відео
Льотчики Держприкордонслужби 9 липня приземлились на найвіддаленішій заставі – острові Зміїному в Чорному морі. Востаннє прикордонники літали туди ще у 2008 році.
Прикордонники прилетіли на Зміїний
Харківська окрема авіаційна ескадрилья Держприкордонслужби України 9 липня здійснила посадку на острові Зміїний, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
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Вертоліт Мі-8 провів моніторинг за маршрутом Одеса – територіальне море України – острів Зміїний – Вилкове – Одеса.
Під час польоту прикордонники оглянули 2400 квадратних метрів акваторії. Екіпажі виконали 4 посадки на вертолітному майданчику острова Зміїний, а також 3 – на майданчику Вилкове.
У Держприкордонслужбі додають, що політ став знаковим. Адже на Зміїний прикордонники не літали вже 12 років.
Які плани на майбутнє
Наразі двом екіпажам вертольотів МІ-8 ДПС дали допуск для польотів над морем. А модернізація повітряного транспорту дозволила зробити такі польоти безпечними.
Відтепер прикордонники за необхідності проводитимуть повітряний моніторинг. Зможуть також доставляти на острів вантажі та персонал, або ж провести медичну евакуацію.
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Українські прикордонники вперше за 12 років прилетіли на Зміїний / Фото Держприкордонслужби
Відтепер за необхідності моніторинг зможуть проводити регулярно / Фото Держприкордонслужби
Прикордонники прилетіли на острів Зміїний: дивіться відео