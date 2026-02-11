Ухилянтів затримують майже щодня: як прикордонники у високогір’ї рятують порушників

Гори стали смертельною пасткою для ухилянтів, які намагаються втекти до Румунії, не усвідомлюючи небезпеки снігових заметів та морозів до мінус 20 градусів. Прикордонники відділу "Шибене" щодня патрулюють десятки кілометрів пішки в екстремальних умовах, затримуючи порушників та рятуючи тих, хто заблукав.

Служба у найвисокогірнішому підрозділі на Прикарпатті вимагає хорошої фізичної форми та тісної співпраці з ДСНС. Про те, як прикордонники працюють у горах Франківщини, розповідає 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

Дивіться також: Черги можуть зникнути: Україна відкриває новий пункт пропуску

Як охороняють кордон там, де заметілі й туман зупиняють техніку?

Служба прикордонників у високогір'ї Прикарпаття – це щоденні багатокілометрові маршрути пішки в умовах повної ізоляції від зв'язку, екстремальної погоди, що змінюється за лічені хвилини, та повної залежності від техніки для патрулювання важкодоступних ділянок кордону.

"В основному це машини високої прохідності. Найважче коли дощ, болото, туман і сніг. Є різні ситуації, при яких потрібно використовувати всі свої знання і вміння, щоб транспорт не обвалився", – розповів прикордонник Ігор.

Взимку гірські дороги повністю замітає снігом, тому навіть спеціальна техніка часто не може проїхати, і прикордонники змушені долати решту маршруту пішки.

Відділ "Шибене" – найвисокогірніший підрозділ на Прикарпатті, де служба – це щоденне подолання десятків кілометрів крутих підйомів, тому сюди приходять лише ті, хто свідомо обирає гори.

Тут треба мати здорові ноги. Служба своєрідна, але хто це любить, то йому нормально. Гори я люблю, якщо є вибір між морем і горами, я обираю гори,

– пояснив прикордонник Руслан.

Також служба на кордоні вимагає безперервного руху та контролю кожного метра ділянки.

Майже всі військові підрозділу "Шибене" пройшли бої на Донеччині, Харківщині та Курщині з 2023 року, і цей фронтовий досвід – уміння слухати, бачити та постійно рухатися – виявляється надзвичайно корисним у важких гірських умовах.

Чому без провідника Карпати стають пасткою для порушників кордону?

Раніше річка Чорний Черемош була головною транспортною артерією для сплаву лісу – за допомогою спеціальних гребель перегороджували воду, а потім відкривали їх, щоб ліс плив за течією до потрібного місця.

Зараз ліс перевозять вантажівками, але лісозаготівля як і раніше залишається основним заробітком для місцевих жителів. Жителі віддаленого гірського села Голошина мають роботу – працюють на підприємствах, у лісі, школах та інших місцевих закладах.

Після початку повномасштабної війни замість туристів у горах з'явилося багато ухилянтів, які намагаються незаконно перетнути кордон

Мені здається, що то якісь нещасні люди. Якщо в державі зараз склалася така ситуація, то я вважаю, що тікати – дивно мені з одного Боку, що вони тікають. Багатьох дурять… Мені важко зараз відповісти на це питання в теперішній ситуації. Але, як на мене, тікати з держави яка зараз воює, яка потребує людей – це якось не по-людськи. Значить вони так люблять свою державу, раз вони тікають,

– сказав Руслан.

Прикордонники щодня затримують чоловіків, які без знання гір і провідника легко блукають у складній місцевості, де також водяться дикі тварини. Затримання часто рятує життя порушникам, адже в горах сніг сягає півтора метра, а температура опускається до мінус 20 градусів, що робить самостійний перехід смертельно небезпечним.

Чому навіть досвідчені мандрівники не витримують зимових Карпат?

Прикордонники постійно співпрацюють з ДСНС у рятувальних операціях, миттєво реагуючи на виклики, адже гори можуть коштувати життя – нещодавно за 12 годин пошуків вони врятували чоловіка, який п'ять діб блукав засніженими Карпатами після дзвінка на гарячу лінію.

Врятований чоловік з Дніпропетровщини зізнався, що планував перетнути кордон із Румунією, але не уявляв, наскільки небезпечним буде маршрут до Румунії.

Попри обмеження на перебування у багатьох туристичних місцях прикордоння знайти місце, аби помилуватися природою все ж можливо.

Насамперед має мати дозвіл перебування у державній прикордонній службі, потрібно звертатися в загін, щоб мати дозвільні документи, мати маршрут, по якому вона хоче помандрувати горами, подивитися на краєвиди,

– пояснив прикордонник Руслан.

Прикордонники попереджають, що цієї зими гори смертельно небезпечні навіть для досвідчених туристів через морози, сніг та складну місцевість, але кількість ухилянтів не зменшується, хоча багато хто не доходить до кінця свого "маршруту на волю".

Що ще відомо про ситуацію на кордоні?