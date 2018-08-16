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Примусова мобілізація та покарання: як у "ДНР" готуються до Дня Незалежності

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Як у "ДНР" готуються до Дня Незалежності
Як у "ДНР" готуються до Дня Незалежності / Фото з відкритих мереж

Немає ніяких сумнівів, що російсько-терористичні війська запланували криваві провокації як на фронті, на окупованих територіях, так і на вільній українській землі до 24 серпня.

Атаки із пораненими мирними мешканцями та військовими до українського свята стали, на жаль, вже традиційними. У 2014-му був Іловайськ, наступного року – обстріли на фронті із пораненими та загиблими.

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Свої теракти російські військові проводять "під парад", щоб зайвий раз показати нашому народові, що жити у безпеці поруч із таким ворогом не можна. Теракт із підривом гранати, який стався поблизу Майдану Незалежності, був частиною подібної акції росіян. Разом з інформаційними атаками та заявами про "СБУ нічого не робить" та "при Порошенку не буде миру" російські загарбники частково досягли свого – деякі українці дійсно усвідомили, що гарантій безпеки немає, але на суспільство загалом це ніяк не вплинуло – ті, хто встиг "стомитися від війни", сидячи із келихом пива у барі, так нічого й не зрозуміли. Інші ж – продовжили свою боротьбу із агресорами.

Що саме за теракти та провокації намагаються зробити цьогоріч у Києві та інших містах, де немає російських танків, казати мають спецслужбовці, а от завісу задумів терористів на Донбасі підняти можна.

У "ДНР", як і полюбляють російські окупанти, напередодні свят вирішили показати свою "міць" – зігнати на Савур-могилу побільше людей, щоб показати, скільки багато терористів можуть взяти до рук зброю серед мирних мешканців. Здебільшого це студенти, шахтарі та бюджетники, які або вже відвоювали, або якимось чином ухилялися від служби на російську армію під виглядом "ополченців".

Згідно із наказом, який підписав курляйтер, силовики "денеерії" мають примусово забезпечити появу всіх резервістів на кургані "для проходження польових зборів". Звісно, ніяких серйозних тренувань не буде, оскільки мова йде про зібрання від 5 до 10 тисяч чоловіків на цілий день для марширувань із ганчірками недореспубліки під галас божевільних захарівців. Але ж виключати якогось вибуху гранати у натовпі, яку, звісно "підірвали диверсанти", ніяк не можна.

Задля того, щоб народ не ігнорував численні повістки, курляйтер одразу ж попередив, окупанти каратимуть за не дотримання його, генералісімуса, наказу "за законами військового часу". А щоб терористи активніше збирали чоловіків на збори, ватажок терористів наказав усій пастві "співпрацювати" із бойовиками, тобто писати доноси на тих, хто вже чотири роки ухиляється від того, щоб помирати за Путіна.

Не можна казати й про те, що після зборів не почнеться чергова "тиха мобілізація" – вид примушення до служби на терористів, яким користуються у "ДНР" та "ЛНР" вже чотири роки, коли "офіційно" про масову відправку людей на фронт ніхто не каже, але людей відправляють до військкоматів, звідки зганяють у виховальні табори-полігони, а потім – на фронт.

Розвідники кажуть, що можливі й спроби наступу на фронті за участю цих новоспечених терористів, мовляв, перед 24-м числом закидатимуть якісь позиції ЗСУ м'ясом, але ж ніяких суттєвих змін на лінії бойових зіткнень завдяки появі хоча б тисячі терористів, що ще вчора сиділи за партами або перекладали папірці з місця на місце, не буде. Принаймні таких, на які не зможуть відреагувати наші захисники.

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Автор: Олексій Чибісов
Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Публікації Новини Донецька День Незалежності
Джерело: 24 канал
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