Посіпаки Путіна ухвалювали рішення одностайно: дума призупинила участь Росії у ДСНО

Владімір Путін анонсував призупинення участі Росії у ДСНО. За це вже одноголосно проголосували депутати держдуми країни-агресорки.

Таким чином вони затвердили прагнення, озвучене кремлівським диктатором під час Федерального Зібрання. Тож наразі можна заявити, що Росія тимчасово не бере участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, який вона підписала у 1991 році зі США.

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Призупинення участі схвалили парламентарі

За наявними даними, вони одноголосно підтримали те, що запропонував Путін. І ми не здивовані, адже чекати чогось іншого від посіпак кривавого диктатора однозначно не варто. Зауважимо, що відповідний закон тепер має схвалити Рада Федерації. Відповідне засідання заплановане на 22 лютого.

Ми безумовно уважніше слідкуватимемо за подальшими діями США та їхніх союзників. Зокрема для ухвалення, якщо знадобиться, подальших контрзаходів,

– прокоментував рішення заступник глави МЗС Сєргєй Рябков.

Він також зауважив, що Путін може повернутися до питання відновлення участі у ДСНО. Але це, переконаний він, стане можливим лише за умов, що Вашингтон не буде мати "антиросійських настроїв". Мовляв, для цього росіяни мають побачити, що у США "з'являється здоровий глузд". Хто б узагалі щось говорив про здоровий глузд.

Підкреслимо, що Росія призупиняє участь у ДСНО, але не виходить з угоди остаточно. Разом з тим Путін закликав російське Міноборони та Росатом забезпечити готовність до випробувань ядерної зброї. Таким чином, переконані в Інституті з вивчення війни, президент вводить ядерну риторику в інформаційний простір.

Лондон закликав переглянути рішення Путіна

Зауважимо, що уряд Великої Британії вже звернувся до Владіміра Путіна з закликом. У нього вимагають відмовитися від "необдуманого" рішення щодо виходу з ДСНО.

Ми сподіваємося, що Путін зможе переглянути своє необдумане рішення призупинити участь Росії в Новому договорі про СНО,

– сказав речник британського прем'єр-міністра Ріші Сунака.

У Лондоні переконані, що контроль над озброєнням – важливий для безпеки планети. Крім того, це чергова демонстрація того, що кривавий диктатор заради власної політичної вигоди ладен поставити під загрозу глобальну безпеку.