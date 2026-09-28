"Я не вірю": "Мадяр" оцінив перспективи завершення війни найближчим часом

Війна не закінчиться навіть, якщо буде досягнута угода про призупинення бойових дій. Враховуючи ситуацію на полі бою, перспектив для завершення конфлікту немає.

Таку думку висловив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" в інтерв'ю The Telegraph. Він уточнив, що як військовий оцінює ситуацію насамперед з точки зору ресурсів і можливостей сторін.

Як наблизити завершення війни?

За словами "Мадяра" Росія наразі має перевагу в ресурсах, тоді як мобілізаційні можливості України обмежені.

З огляду на це, Бровді визначив для себе три основні завдання.

Перше – збереження особового складу. Друге – нарощування вогневого ураження на тактичному рівні, куди Росія зараз направлятиме збільшену кількість нової живої сили, передусім для знищення українських військових.

Водночас, за його словами, про великі танкові чи інші механізовані штурми зараз фактично не йдеться.

Третє завдання – зберегти можливість для повітряних засобів проникати вглиб території агресора. Мадяр пояснив, що для ефективних дальніх ударів мають працювати засоби, які забезпечують можливість їхнього проходу.

Він пояснив, що всі ці заходи мають допомогти Україні посилити свої позиції за допомогою зброї та підготувати сильнішу позицію для майбутніх переговорів.

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Нагадаємо, що у Кремлі неодноразово відкидали ідею припинення бойових дій на час переговорів. За даними Інституту вивчення війни, Володимир Путін хоче змусити капітулювати Україну до кінця зими. Задля цього Росія готує серію далекобійних ударів по критичній інфраструктурі.