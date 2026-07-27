Нові сигнали з Росії: чи зважиться Путін піти на припинення вогню

Сьогодні війна завдає важких ударів економіці Росії. Продовження бойових дій може вартувати російській верхівці втрати влади. Тому логічним рішенням для Кремля було б погодитися на припинення вогню.

Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, чи усвідомлює Володимир Путін та російські еліти ризики продовження війни. Він пояснив, яким силам в Росії не вигідне перемир'я.

Яку ідею щодо закінчення війни можуть запропонувати США?

Фесенко вважає, що Путін наразі не визначився, чи варто йому погодитися на припинення вогню.

Проте водночас є сигнали, що Росія готова до діалогу. На це, за його словами, вказують і українська розвідка, і статті в західних медіа, і навіть матеріали окремих російських діячів, зокрема, публікація російського олігарха Андрія Мельниченко, яка викликала велику дискусію.

Це сигнал, що Росія хоче домовлятися. Інша річ, що Путін хоче домовлятися на своїх умовах. Це зараз навряд чи спрацює,

– припустив політолог.

Водночас напередодні візиту до США Володимира Зеленського звучать певні заяви від американських політичних діячів, зокрема від Держсекретаря Марко Рубіо. Після зустрічі з главою російського МЗС Сергієм Лавровим він сказав, що Анкорідж залишився в минулому, і треба використовувати нові ідеї, підходи для завершення російсько-української війни.

Ключова нова ідея, яка не є такою в експертному обговоренні, але вона нова для США та Росії, – потрібно починати з припинення вогню. Якщо американці будуть просувати цю ідею і тиснути на Росію, то, на його думку, певні шанси на її реалізацію з'являться.

Проте у російському суспільстві та елітах, як вважає політолог, немає консенсусу щодо завершення війни. Одна частина прагне її закінчення, зокрема, на умовах припинення вогню, через ризики для власного бізнесу й майбутнього режиму.

Проте друга, менша, частина хоче продовжувати війну. Це найбільш агресивний прошарок російських еліт – військові, ФСБшники, і частина путінського оточення, яка найбільше уражена імперським вірусом,

– пояснив Володимир Фесенко.

Він відзначив, що сам Путін, ймовірно, схиляється до того, щоб війна продовжувалась. Наразі не помітна його готовність до реальних мирних переговорів. У нього ще є ілюзія, судячи з його заяв, що він може виграти війну.

Політолог припустив, чи погодиться Путін на припинення вогню: дивіться відео

Ця впевненість очільника Кремля підживлюється інформацією, яку йому дає російський Генштаб – ті самі військові, які хочуть і далі, щоб їхній статус був високим, і вони продовжували заробляти на війні, тому і хочуть її продовження. Вони, за словами Фесенка, надають Путіну неправдиву інформацію про бойові дії, про ситуацію в Україні. Завдяки цьому і зберігається його ілюзія, і в цьому зараз головна проблема.

Зауважимо, що західні ЗМІ пишуть про те, що Україна та США обговорюють можливість щодо взаємного припинення повітряних атак. Цю пропозицію планують показати росіянам під час нового раунду мирних ініціатив. Раніше Путін відмовлявся від перемир'я у повітрі, проте удари українських сил по російській території можуть змусити його переглянути свою позицію.