Припис НАЗК не відповідає повноваженням наглядової ради "Нафтогазу", – Чебаненко

НАЗК та його голова Олександр Новіков повинні були звернутися до суду щодо контракту НАК "Нафтогаз України" з Юрієм Вітренком відповідно до закону "Про запобігання корупції".

Таку думку висловив юрист, директор програми "Право" Українського інституту майбутнього Олександр Чебаненко.

Порядок звернення НАЗК до суду передбачений законом "Про попередження корупції". У законі якраз сказано, що у разі, якщо, на думку НАЗК, певний договір суперечить нормам закону, то НАЗК звертається безпосередньо до суду. Це була б нормальна реакція НАЗК, відповідно до закону,

– зазначив експерт.

Юрист вважає, що озвучена головою НАЗК Новіковим заява щодо конфлікту інтересів Юрія Вітренка та держкомпанії "Нафтогаз" – спірна, оскільки до повноважень Вітренка на посаді т.в.о. міністра енергетики не входив контроль над НАК "Нафтогаз України".

"Чинним законодавством "Нафтогаз" підпорядкований Кабміну, тобто, не підпорядкований Міненерго. Всі акти щодо НАК приймаються Кабміном, як єдиним акціонером компанії. Конфлікт інтересів був би, якби Юрій Вітренко приймав рішення від імені Кабінету Міністрів, чого, як нам відомо, не було. Доступна нам інформація говорить про те, що не було у Вітренко ні контролюючих, ні розпорядчих функцій щодо НАК "Нафтогаз України", і відповідних повноважень таких у нього не було", – підкреслив Олександр Чебаненко.

За його словами, такі розпорядження і контроль над НАК "Нафтогаз" належать до компетенції Кабміну.

"Основа – це статут НАКу, де вказані повноваження наглядової ради. Ми розуміємо, що цей припис направлено не належній стороні, тому що повноваження наглядової ради чітко прописані в статуті, і питання щодо укладення контракту з головою правління там відсутні, це означає, що якщо таке рішення і буде прийнято, то це буде явним перевищенням повноважень Наглядової ради. Цей припис, швидше за все, відправлено "для інформації", оскільки повноважень у наглядової ради щодо підписання або не підписання трудового контракту з головою правління немає", – зазначив Олександр Чебаненко, коментуючи новий припис НАЗК, який 1 липня агентство направило голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд.

Зазначимо, в середині червня глава НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис про усунення порушень ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції", згідно з яким розпорядження уряду про призначення голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка і контракт з ним повинні бути скасовані.

У висновках експертизи Інституту держави та права ім. В.М. Корецького зазначалося, що укладення договору на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України" не порушує антикорупційні обмеження, встановлені пунктом 1 статті 26 закону "Про попередження корупції".

Кабінет Міністрів України оскаржить у суді припис НАЗК про скасування рішення призначити головою НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, повідомив Міністр юстиції Денис Малюська.