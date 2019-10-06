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      Природный газ приносит Москве миллиарды – но многим россиянам приходится мерзнуть, – Die Welt

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      "Мы для них слишком дорогие"
      "Мы для них слишком дорогие" / Die Welt

      Россия – крупнейший экспортер газа в мире, благодаря ему Кремль получает финансовую выгоду и внешнеполитическую силу.

      "В российской провинции миллионы людей не подключены к сети газоснабжения – даже в поселке Вещево, вблизи которого пролегает газопровод. Злоба граждан на Путина велика", – пишет журналист немецкого издания Die Welt Павел Локшин.

      Важно: Россия готова строить "Северный поток-2" в обход Дании, которая не дала разрешение

      "Расположенный в 1,5 часах езды к северу от Санкт-Петербурга поселок, в котором проживает 400 человек, не подключен к газовой сети. При этом к западу от него, вблизи города Выборг у финской границы, начинается самый известный российский газопровод: "Северный поток – 1". Люди вынуждены покупать газовые баллоны – цена такого газа может превышать стоимость трубопроводного в десять раз, – отмечает издание.

      "В этом году государственный концерн, пользующийся в Восточной Европе дурной славой энергетического оружия Владимира Путина, выплатил своим акционерам дивиденды в размере 5,5 млрд евро. В свой спорный престижный проект "Северный проект – 2" только в этом году "Газпром" намерен вложить более 700 млн евро. Новая штаб-квартира концерна в Санкт-Петербурге, небоскреб высотой 462 метра, самый высокий в Европе, стоила 1,5 млрд евро. (...) Но для местного населения денег никогда нет, считают жители провинции, испытывающей нехватку снабжения. Когда жители Вещево встречаются у сельского магазина, их злоба велика. "Мы для них слишком дорогие", – язвительно говорят пожилые женщины. Они имеют в виду "Газпром" и государство".

      "На самом деле Путин хотел успокоить именно это недовольство россиян в провинции. В 2005 году он запустил программу газификации. (...) До 2015 года каждый мельчайший населенный пункт России должен был быть подключен к газовой сети. (...) Но больших результатов этот план не принес. Теперь девизом проекта является газификация к 2030 году. Но с недавних пор она означает, что лишь трубопроводный газ получат лишь 85% россиян. Остальная часть страны может рассчитывать максимум на газовые котлы (...). Хотя такой вариант снабжения по-прежнему является более дорогим, чем трубопроводный газ, он намного безопаснее газовых баллонов. (...) Министр энергетики Александр Новак еще два года назад назвал полную газификацию России экономически неэффективной и заявил, что Россия никогда не будет газифицирована на 100%", – говорится в статье.

      Тем не менее, с начала программы "Газпром" потратил на развитие российских газовых сетей около 5 млрд евро. "Это кажется большой суммой – до момента сравнения ее с общим объемом инвестиций "Газпрома". Ровно 3% от них потратил государственный концерн с 2005 года на газификацию страны", – подчеркивает Локшин.

      Ответственная за развитие газовой инфраструктуры дочка "Газпрома", компания "Газпром межрегионгаз", недавно привлекла всеобщее внимание коррупцией, связанной с хищением газа.

      Жительницу поселка Вещево Светлану Битюкову это не удивляет. "Они же все набивают свои карманы, – разочарованно говорит она. – Я работала всю жизнь и вот что имею теперь".

      В то, что в ее поселке когда-нибудь будет недорогой газ, она не верит. "Так долго я не проживу", – говорит женщина".

      "На следующий день ей снова нужно ехать в Выборг, 45 минут на автобусе. Там, где берет начало прибыльный трубопровод "Газпрома" в Европу, пенсионерке приходится надрываться на хлебокомбинате – чтобы зимой не замерзнуть в собственной квартире", – пишет Die Welt.

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      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини політики Новини Росії Газпром Газ Публікації
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