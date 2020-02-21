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      БЛОГ Юрій Шуліпа
      Суспільно-політичний діяч, російський і український юрист, правозахисник

      Прискорення процесу капітуляції України, або Як Путін хоче реалізувати свої мрії

      -
      Парад продисвітів / daily.com.ua

      Якийсь "Просадоха", або "Пройдисвіт", як хочете, так і називайте, одного разу зіграв роль "невинного зайця" запропонував проєкт зі свідомо провокаційною назвою і капітуляційним сенсом "Платформа перемир'я".

      Поразмыслим над вопросами

      С кем поссорилась Украина? Абсолютно ни с кем. Следовательно, у Украины отсутствует объективная необходимость с кем-либо мириться?

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      Кто будет являться субъектом переговорного процесса о перемирии со стороны ОРДЛО? Только представители временных оккупационных российских администраций, ибо ввиду тотальной зачистки и тотального контроля за всем оккупированным населением другие физически не могут быть переговорщиками.

      Каковым будет являться предполагаемый предмет переговоров о перемирии?

      Предполагаемый предмет переговоров о перемирии может быть только одним: плавная и постепенная капитуляция Украины на условиях страны-агрессора и оккупанта. По остальным вопросам, переговоры осуществляются в минских подгруппах в рамках Трехсторонней контактной группы.

      Другие предполагаемые предметы переговоров априори невозможны.

      Намерен ли В. Путин распустить свои оккупационные администрации, вывести с территории Украины вражеские войска и передать украинским властям контроль над украино-российским участком границы вдоль ОРДЛО? Конечно же, нет. Напротив, В. Путин сообщает, что не собирается ничего подобного делать.

      Суть этой инициативы – очередная кремлевско-чекистская провокация.

      Рассматриваемая инициатива вписывается в набор требований В. Путина, в частности о необходимости украинских властей напрямую разговаривать с сепаратистами (а в реалии с воюющими против Украины коллаборантами – военными и государственными преступниками).

      Очевидно, что эта акция направлена на дополнительное стимулирование и ускорение процесса капитуляции Украины перед страной-агрессором и оккупантом Россией. Это своего рода информационно-организационный элемент мягкой капитуляции, некий амортизатор по смягчению общественного гнева и отвлечения внимания общества от опасности реализации в Украине путинской геополитической спецоперации формула Штайнмайера.

      Формула Штайнмайера, это крупнейшая геополитическая спецоперация определенная В. Путиным – В. Сурковым по дальнейшему разрушению хрупкой мозаики международного права и украинского законодательства путем легализации в политическом и правовом пространстве украинских коллаборантов в целях обеспечения усиления влияния на политическое руководство Украины, а затем распада и уничтожения Украины как субъекта международного права.

      К сожалению, в Украине не работает институт репутации. Посадок воров, коррупционеров, пройдох и просадох нет и не предвидится как в ближайшей, так и в среднесрочной перспективе. Любой "свой от сохи" в Украине, так или иначе приближенный к первому лицу может управлять государством, при этом даже не зная как это делается, – говорить любую ересь, любой, достойный внимания психиатрии бред, заранее осознавая, что ему за это ничего не будет, ни юридически ни политически.

      Институт репутации политиков в стране не работает. Бывало, когда таковым пройдохам предъявляли обвинения в совершении государственной измены в преступных интересах страны-агрессора и оккупанта, они начинали "включать дурака". Вспоминаю как такие просадохи, в залах судебных заседаний грызли зубами решетку, косили под психически больных, падали ниц и гадили на пол. Ведь за государственную измену им светило бы до 20 лет тюрьмы, а из психушки можно выйти в течении 4 – 5 лет, правда уже не человеком, а конченным овощем.

      Однако, это было в других странах, более авторитарных, нежели Украина.
      Следовательно, этот сценарий не для Украины.

      Для Украины, в ее сложившихся традициях политической безответственности, популизма и неспособности отдельных представителей власти к позитивным изменениям, безнаказанность и безответственность чиновников "керманычей-просадонычей", их коллаборации с врагом, приводила
      к кровавым трагическим событиям, к преждевременной гибели лучших людей, к потерям территорий и родственных связей, к трагедиям в семьях.

      Очередной "просадоха" не иначе как в преступных интересах страны-агрессора и оккупанта, действуя против национальных интересов своей страны, на радость врагам пытается сыграть роль катализатора-ускорителя развала страны и на условиях агрессора пригласить войну из ОРДЛО на мирную территорию Украины.

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      Автор: Юрій Шуліпа
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Путін Російська пропаганда Проросійські бойовики Формула Штайнмаєра Публікації
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