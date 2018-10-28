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      Притула звинуватив "Батьківщину" у маніпуляціях з його ім'ям: реакція центрального офісу партії

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      "Батьківщина" вибачилася перед Притулою за незаконне використання його імені з політичною метою
      "Батьківщина" вибачилася перед Притулою за незаконне використання його імені з політичною метою / Колаж 24 канал

      Центральний офіс політичної партії "Батьківщина" прокоментував дії свого волинського осередку, який у рекламі використав зображення та результати волонтерської діяльності популярного телеведучого, шоумена та гумориста Сергія Притули.

      Раніше 24 канал повідомляв, що відомий телеведучий і шоумен Сергій Притула звинуватив волинський осередок "Батьківщини" у тому, що вони з маніпулятивною метою та без дозволу використали його фото та волонтерські здобутки.

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      Відтак, гуморист дав політсилі 24 години, аби ті вибачилися.

      Зауважимо, що офіційна заява волинської "Батьківщини" з’явилася фактично одразу після розголосу.

      "ВО "Батьківщина" Волинь приносить щирі вибачення волонтеру Сергію Притулі за те, що без його відома використала його зображення та оприлюднила недостовірну інформація про обсяг зібраних ним коштів на допомогу армії. Сергій Дмитрович не є членом ВО "Батьківщина" та конкретно ВО "Батьківщина" Волинь ніколи не допомагали пану Притулі у його волонтерській діяльності. З приводу цього Волинська обласна організація ВО "Батьківщина" проведе службове розслідування", – мовилося у дописі.

      Осторонь не залишився і центральний офіс партії, які відповідне повідомлення розмістили на своєму сайті.

      Центральний офіс партії "Батьківщина" приносить вибачення відомому телеведучому та волонтеру Сергію Притулі за непрофесійні дії волинського осередку. Ми повністю підтримуємо претензії Сергія щодо неправомірності використання його зображення для просування сторінки партійної організації Волинської області у соціальній мережі Facebook, 
      – заявили представники політичної сили.

      За їхніми словами, ця помилка сталася "з провини конкретного виконавця, дії якого призвели до прикрого непорозуміння".

      "Приносимо свої вибачення та запевняємо, що зробимо всі необхідні висновки із ситуації, яка сталася", – додали у "Батьківщині". 

      Нагадаємо, це вже не перший скандал в Україні щодо використання політичними партіями зображень відомих людей, активістів, волонтерів, воїнів без їхнього дозволу. Так, на початку лютого співачка та волонтер Анастасія Приходько обурилась, що її обдурили та без згоди використали у передвиборчій кампанії президента Петра Порошенка. За її словами, міністр культури України Євген Нищук запропонував артистці знятися в саме у соціальному ролику, проте він вийшов у підсумку політичним.

      Крім того, вже у липні прес-служба все того ж Порошенка без дозволу та для власного піару використала фото прес-аташе 56-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Поліни Кравченко.

      Теги: Новини політики Новини України ВО Батьківщина Сергій Притула LifeStyle Скандал Волонтери Реклама
      Джерело: 24 канал
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