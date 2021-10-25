Притягнули до суду за покупку з AliExpress: на Буковині до чоловіка прийшли з СБУ

Місцевого мешканця Валерія Кобу Глибоцький райсуд Чернівецької області оштрафував на 850 гривень. Все через куплений на AliExpress GPS-трекер, яким він навіть не користувався.

СБУ вилучила пристрій

У вересні 2021 року працівники СБУ вилучили цей GPS-трекер у чоловіка. Як виявилось, у пристрою була функція віддаленого аудіозапису.

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Коба пояснив, що отримав цей GPS-трекер за знижкою, коли купував чохли для телефона під час "чорної п'ятниці". Сам представник компанії запропонував чоловікові придбати "випадковий подарунок" за 1 долар. Додав, що реальна вартість пристрою може коливатись від 1 до 100 доларів. Коба погодився.

Чоловік не користувався трекером

GPS-трекер GF-07 за допомогою магніту кріпиться до автомобіля. Заряд дозволяє використовувати його віддалено 6 днів.

Він дивився відеоогляди у ютубі, щоб зрозуміти, як працює GPS-трекер. Попри це, пристроєм так і не користувався, оскільки не мав відповідної sim-картки. Як про трекер дізналися працівники СБУ – невідомо.

Валерія Кобу притягнули до суду за статтею про незаконне зберігання спецзасобів негласного отримання інформації. Згодом суд визнав чоловіка винним. Він повинен сплатити штраф – 850 гривень з конфіскацією GPS-трекера.