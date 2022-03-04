ПриватБанк скасував вихідні дні на 5 – 8 березня

ПриватБанк продовжує працювати, щоб, незважаючи на складну ситуацію в Україні, люди мали доступ до всіх банківських послуг. Для цього компанія навіть скасувала вихідні дні на 5 – 8 березня.

У ці дні відділення ПриватБанку відкриються там, де це можливо, і працюватимуть у скороченому режимі – з 10 до 13 години.

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Водночас система електронних платежів працюватиме у вихідні дні без обмежень.

У ПриватБанку нагадали, що можна перерахувати на потреби Збройних сил України кошти з карток єПідтримка та рахунку Бонус+.

Українці вже надіслали нашим захисникам 1,75 мільярда гривень. Також почали надходити кошти для гуманітарної допомоги на окремий рахунок, який відкрив НБУ для Міністерства соціальної політики України. За першу добу надійшло вже 6,8 мільйона, – наголосили в ПриватБанку.

Додамо, що в умовах воєнного стану обмежено зняття готівки в банкоматах ПриватБанку: 20 000 гривень на 3 години, 100 000 гривень на добу. У банкоматах інших банків: 1000 гривень/одна операція, 15 000 гривень на 3 години.

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