"Приватбанк" першим в Україні запустить Apple Pay
"Приватбанк" у партнерстві з компанією Apple готує до запуску в Україні технологію Apple Pay.
Про це пише FinClub посилаючись на власні джерела
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""Приватбанк" першим серед українських банків запустить цей платіжний сервіс. Далі за ним піде "Ощадбанк".
– розповів співрозмовник агентства.
Очікується, що вже 17 травня "Приватбанк" може оголосити про стратегічне партнерство. Однак в обох державних банках поки утримуються від коментарів.
Як повідомляє джерело FinClub, з технічної сторони вже проведено всі необхідні роботи для реалізації цього платіжного сервісу. Невідомою залишається лише дата запуску системи.
Нагадаємо, що в грудні 2017 року "Приватбанк" першим запустив аналогічний платіжний сервіс Google Pay.
Що таке Apple Pay? Це платіжна система, яка дозволяє здійснювати оплату товарів у магазинах безконтактним способом використовуючи ваш смартфон (ви просто прикладаєте його до терміналу). Користувачі смартфонів від Apple можуть користуватися сервісом в 27 країнах.
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