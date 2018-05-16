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"Приватбанк" першим в Україні запустить Apple Pay

1113 Читать новость на русском
Система Apple Pay
Система Apple Pay / Фото з відкритих джерел

"Приватбанк" у партнерстві з компанією Apple готує до запуску в Україні технологію Apple Pay.

Про це пише FinClub посилаючись на власні джерела

Читайте також: Розрахунок за допомогою Google Pay чи Apple Pay: як це працює

""Приватбанк" першим серед українських банків запустить цей платіжний сервіс. Далі за ним піде "Ощадбанк".
– розповів співрозмовник агентства.

Очікується, що вже 17 травня "Приватбанк" може оголосити про стратегічне партнерство. Однак в обох державних банках поки утримуються від коментарів.

Як повідомляє джерело FinClub, з технічної сторони вже проведено всі необхідні роботи для реалізації цього платіжного сервісу. Невідомою залишається лише дата запуску системи.

Нагадаємо, що в грудні 2017 року "Приватбанк" першим запустив аналогічний платіжний сервіс Google Pay.

Що таке Apple Pay? Це платіжна система, яка дозволяє здійснювати оплату товарів у магазинах безконтактним способом використовуючи ваш смартфон (ви просто прикладаєте його до терміналу). Користувачі смартфонів від Apple можуть користуватися сервісом в 27 країнах.

Читайте також: До кінця року в Україні запустять Apple Pay

Теги: Новини України Техно Apple
Джерело: 24 Канал
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