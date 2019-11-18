Приватні військові компанії: що відомо про їх існування в Україні та світі

У своїх блогах я часто виступаю з критикою, але цього разу хочу поговорити про можливості. Можливості, які ми втрачаємо. Зокрема – працевлаштувати ветеранів.

Отож, тема блогу – це ПВК (Приватна військова компанія). Відкриті джерела допомогли мені швидко та чітко розтлумачити це поняття.

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Я розкажу вам про те, чи є в Україні свої ПВК та поділюся думками, чи потрібні вони нам і для чого.

Що таке ПКВ? Це комерційне підприємство, яке пропонує спеціалізовані послуги, пов'язані з охороною, захистом (обороною) когось або чогось. Нерідко це передбачає участь у військових конфліктах, а також збір розвідувальної інформації, стратегічне планування, логістику і консультування.

Якими були перші військові компанії у світі?

Спочатку – трохи історії створення першої в світі приватної військової компанії. Перша в сучасному розумінні приватна військова компанія WatchGuard International була створена в 1967 році у Великій Британії. Її засновником був полковник британської армії Девід Стерлінг (раніше він створив SAS – спеціальну повітряну службу).



Девід Стерлінг

До складу цієї першої ПВК увійшли відставні офіцери і солдати зі спецвійськ Британії. Але, як це часто трапляється, американці побачили великий потенціал в питаннях ПВК і пішли набагато далі.

Так з'явилась перша американська ПВК – Vinnell Corp, яка у 1974 році отримала найбільший контракт на підготовку Національної гвардії для Саудівської Аравії та захист тамтешніх нафтових родовищ на суму більш, ніж 500 мільйонів доларів. Що таке півмільярда доларів у 1974 році, думаю, говорити не треба – це величезні гроші.



Військові ПВК Vinnell Corp

Найвідоміша і найбільша в світі ПВК – також американська, і називається вона Academi, а до 2010 року її знали як ПВК Black Water. Про них багато написано і сказано, їх часто згадують у голлівудських фільмах, але, як правило, показують не з кращого боку.

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Питання ПВК в світі стало актуальним через те, що різні держави і навіть великі компанії наймали їх для власних цілей, іноді праведних і поважних, а іноді – не дуже.

Насправді використання ПВК у світовій історії дуже різноманітне – це може бути залучення до виконання бойових завдань під час бойових дій, як це було із Black Water в Іраку. Або – до ліквідації урагану "Катріна" в США, коли теж був підписаний контракт із тією самою ПВК Black Water.

Чи потрібні Україні ПВК?

Тож я розглядаю існування в Україні власних приватних військових компаній – як можливість. Адже ми маємо більше 300 000 учасників бойових дій. Частина них так чи інакше хочуть бути й надалі задіяними в бойових діях або мати можливість використовувати свої навички в інших сферах – наприклад, навчати інших або охороняти військові бази чи нафтосховища.

Із негативних прикладів я навів би російську приватну компанію "Вагнер". Скоріше за все, ви про неї чули. Вона воювала і воює не тільки в Сирії, але була й на Донбасі на стороні терористів – і мені здається, і досі там воює.



Серед найманців "Вагнера", які воювали в Сирії були громадяни України

В нас є інформація лише про одну приватну військову компанію

Так чи є в Україні ПВК? Я шукав інформацію про це і зрозумів, що таких компаній у нас немає. Єдине, у ЗМІ згадується приватна військова компанія "Вега", яка була заснована ще у 2011 році у Миколаєві. До її складу входили колишні члени міжнародних елітних і спеціальних підрозділів Росії та України, хоча вона є скоріше проросійською.

Контора "засвітилася" в тренуваннях проасадівських сил в Сирії. Щоправда, наша Служба безпеки заявляла, що це неправда, ніякої української ПВК "Вега" немає і взагалі – "функціонування будь-яких приватних військових компаній не передбачено законодавством України".

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Тож своїх ПВК у нас немає, а я вважаю, що мають бути. Наведу приклад: у моєму підрозділі є ветерани, які вже були в Афганістані і виконували контракт американської контори щодо охорони однієї з військових баз США.

Питання в тому, що грошей ці чоловіки заробили не стільки, скільки могли б, адже весь процес – від співбесід і підписання контракту – до відправлення в зону виконання завдань, виконують підрядники.

Абсолютно різні контори: прибалти, поляки й самі американці. А тепер, увага, питання – навіщо платити їм, якщо можна самим заробляти на цій історії, залучаючи при цьому своїх ветеранів і спеціалістів з різних військових галузей таким чином, щоб збільшувати власну військову потужність (адже ПВК – це маленька армія ), заробляти гроші та набувати нових навичок.

Звичайно, для створення своїх ПВК, потрібна правова база, яка б чітко регламентувала їхнє можливе використання в Україні та в інших країнах, та чітко визначала би кордони дозволеного і недозволеного.



Україні б теж не завадило створити приватну війському компанію

Війна в нашій країні надовго, і якщо хтось вірить у мир із росіянами, то я вас розчарую – його не буде, принаймні – на вигідних нам умовах. Адже він не потрібен в першу чергу їм. Саме тому, я вважаю, що якщо вже ми стали заручниками такої мерзенної ситуації, як війна на нашій землі, то нам необхідно використовувати будь-які можливості.

Однією з яких є, на мою думку, створення власних приватних військових компаній, які будуть виконувати державні замовлення не тільки військового напрямку, але й гуманітарного. Круті чоловіки і навіть жінки, для такої роботи у нас точно є – і їх не мало.