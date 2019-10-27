Як визволяли заручників в інших країнах світу: яскраві приклади

Загалом на непідконтрольних територіях 227 наших незаконно утримуваних українських громадян. Такі цифри озвучують у Службі безпеки України. Але мавпи з ОРДЛО не просто тримають наших людей в полоні, але й ще судять їх за своїми вигаданими законами. Такими ж, як і їхні так звані республіки.

Днями українського журналіста і блогера, автора "Дзеркала Тижня" та дописувача колонок для "Донбас.Реалії" Станіслава Асєєва орки засудили на 15 років позбавлення волі за кількома статтями – серед яких "шпигунство" і "публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності".

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Станіслав працював для різних українських видань. Він відомий також під псевдонімом Станіслав Васін. Жив в окупованому Донецьку. За різними даними, у червні 2017 потрапив у полон бойовиків так званої "ДНР".



Станіслав Асєєв

А вже у 2018-му році пропагандистський канал "Росія 24" випустив сюжет, у якому Станіслав зізнається в шпигунстві. Всі розуміють, що це цирк влаштований російськими блазнями і відео записане під тиском.

Коли я про це дізнався, я почав шукати інформацію про те, хто серед держав світу має найконструктивнішу державну політику і позицію щодо своїх полонених громадян. Як ви думаєте, що ж це за держава, яка має не тільки зважену позицію щодо цього складного питання, але й досвід найуспішнішої операції по звільненню своїх громадян, які утримувались на території іншої держави? Правильно – це Ізраїль.

Ізраїль почав існувати як держава тільки у 1948 році, але воюють євреї за свою незалежність та територію майже 100 років, починаючи з кінця 19 століття. За цей час вони набули колосального військового досвіду, як позитивного, так і негативного, який допоміг їм вибудувати державну стратегію і політику стосовно своїх полонених громадян і військових.

Мені подобаються ізраїльські принципи щодо ведення бойових дій та визволення своїх же солдат. Я розповім вам кілька історій – деякі з них, можливо, не зовсім релевантні до ситуацій з українцями, але всі вони – яскраві і є крутим прикладом.

Найуспішніша операція з визволення заручників в Ізраїлі

26 червня 1976 року літак AirFrance, який летів із Парижу до Тель-Авіву, захопили бойовики так званого “Народного Фронту визволення Палестини”. Літак приземлився в Уганді, де правив диктатор Іді Амін, який підтримував терористів.

Операція по визволенню громадян Ізраїлю отримала назву "Ентеббе" або "Кульова Блискавка". В ній брали участь близько 100 командос Ізраїлю. Підготовка тривала лише кілька днів, адже часу було обмаль.



Операція "Ентеббе"

Під час операції було звільнено 102 заручника, ліквідовано всіх терористів, вбито, як мінімум, 20 угандійських солдат, які співпрацювали із терористами, та були підірвані винищувачі МІГ 21 задля унеможливлення переслідування ізраїльських літаків. В ході операції загинув один спецпризначенець Генштабу ізраїльської армії, який був командиром операції і йшов попереду своїх людей.

Цікаво! Йонатан Нетаньягу загинув від кулі снайпера і за деякий час операцію почали називати його ім’ям. А в 1976-77 роках, як писали у ЗМІ, кожний четвертий хлопчик Ізраїлю отримав ім’я Йоні на честь загиблого командира.

На чільне місце Ізраїль ставить саме людське життя, але при цьому має всі можливості для силового вирішення проблеми та інколи їх використовує.

"Бійня в Маалоті"

Звісно, не всі ізраїльські операції були такими ж результативними, як "Ентеббе". 15 травня 1974 року сталось те, що пізніше матиме назву "Бійня в Маалоті". Тоді терористи угруповання "Демократичний фронт звільнення Палестини", проникнувши на територію Ізраїлю, вбили кількох цивільних і захопили не менше сотні учнів однієї зі шкіл.



Бійня в Маалоті

Тоді керівництво країни прийняло рішення штурмувати будівлю, що призвело до смерті 21 дитини і пораненню ще 30 осіб. Терористи зрештою були вбиті, а втрати серед цивільних можна було б описати цифрою у 20 %, але населення не сприйняло такої ціни штурму, тому міністр оборони піддався шквалу критики і ледь втратив посаду.

Всі операції Ізраїлю щодо звільнення своїх громадян завжди мали абсолютно різний характер і формат. Це міг бути обмін 1 солдата Гілада Шаліта на 1000 палестинських бойовиків, або відмова від перемовин і штурм, як наприклад у Маалоті, але при цьому держава завжди наносить удар у відповідь тим, хто причетний до зазіхання на життя ізраїльтян.

Наступного дня після "Бійні в Маалоті" авіація Ізраїлю завдала удари по тренувальним базам терористів – за свідченнями, загинули 27 осіб, більше 100 отримали поранення.

А після захоплення в Мюнхені ізраїльської олімпійської команди і їхнього розстрілу, прем'єр-міністр Голда Меїр віддала таємний наказ голові Ізраїльської розвідки "Моссад" – знайти і ліквідувати всіх, хто не тільки здійснив цей теракт, але був причетний до організації захоплення команди. Якщо хтось не знає – цей наказ був виконаний.

Як Україні звільнити заручників

До чого я веду? Все просто – Україна має випрацювати свою стратегію визволення заручників – будь-то один, десятеро людей чи сотня. Будь-то штурм, захоплення чи викрадення єдиного заручника.

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Звісно, це буде не просто. Як і все, що стосується війни і її наслідків – це не просто. Але для нас це навіть не питання безпеки – це так само, як і у Ізраїля – питання виживання як держави і як нації.

Росії вільна і сильна Україна не потрібна. Тому кожен раз, коли представники влади в цій країні починають заводити стару мелодію – мир будь-якою ціною, мені стає відверто не по собі. На сьогодні президент зробив дуже правильний крок для того, щоб показати всьому світові, що українці своїх не кидають. Хоча ми навіть не знаємо, що ще могло бути обіцяно в обмін на визволення.

Єдине, що залишилось зробити – прийняти той факт, що інколи доведеться не тільки розмовляти, щоб повертати наших людей, але й відкривати вогонь. Хочеться вірити, що у нашого президента вистачить волі, щоб показати Росії і світові – якщо ми не можемо повернути своїх людей мирно, то ми будемо готові до всього.



Скільки українців перебувають в полоні Росії / інфографіка 24 каналу

Хочеться вірити, що у нашого президента вистачить яєць і сміливості приймати непопулярні рішення, щоб в’язні і полонені якнайшвидше опинялись на контрольованій території.

Ну а поки нам залишається сподіватися, що наші люди повертатимуться в Україну. А Станіслав Асєєв свій 31-й день народження нарешті зможе зустріти на волі.