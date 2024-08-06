У Приморському краї з радарів зник приватний літак

У Росії приватний легкомоторний літак зник з радарів. Він зник у Приморському краї.

Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує 24 Канал. Власне, повідомлення про подію там оприлюднили близько обіду 6 серпня за місцевим часом.

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У Приморському краї Росії зник приватний літак з радарів

У російських телеграм-каналах пишуть, що у Приморському краї зник з радарів приватний легкомоторний літак. Там повідомляють це, посилаючись на екстрені служби.

Зазначається, що зниклий у Приморському краї літак летів із Сахалінської області. У телеграм-каналах з посиланням на транспортну прокуратуру пишуть, що на борту були двоє людей.

Зв'язок із Bristell RGRA-5500G зник за 30 кілометрів від посадкового майданчика Новоросія,

– ідеться в повідомленні.