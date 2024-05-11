З Днем матері, найрідніша: підбірка зворушливих картинок-привітань з нагоди свята

Завтра будемо мати дуже зворушливе свято – День матері. Буває навіть складно описати словами, наскільки це важлива людина у житті. Вона завжди підтримає та допоможе, ніколи не кине свою дитину у складних ситуаціях.

Мама – це про любов, ласку та турботу. Навіть коли сини та доньки виростають, вона розпитує, чи поїли, чи добре почуваються, чи ходять надворі у шапці, адже хвилюється за них та хоче, щоб все було добре.

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З нагоди такого чудово свята LifeStyle 24 зібрав картинки-привітання для матерів. Обирайте варіант, який одразу припаде вам до душі.

Добірка найкращих привітань з Днем матері

12 травня – День матері / Фото LifeStyle 24

12 травня – День матері / Фото LifeStyle 24

12 травня – День матері / Фото LifeStyle 24

12 травня – День матері / Фото LifeStyle 24

12 травня – День матері / Фото LifeStyle 24

12 травня – День матері / Фото LifeStyle 24

12 травня – День матері / Фото LifeStyle 24

12 травня – День матері / Фото LifeStyle 24

12 травня – День матері / Фото LifeStyle 24

12 травня – День матері / Фото LifeStyle 24

Сьогодні варто подзвонити своїй мамі, якщо ви не поруч. Адже у вирі подій та справ ми часто забуваємо приділяти більше часу рідним людям.