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      Привласнював і продавав чуже майно: подробиці про одіозного екс-прокурора ГПУ Суса

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      Дмитро Сус
      Дмитро Сус / Слово і діло

      Скандальновідомий колишній прокурор Дмитро Сус привласнював і разом зі спільниками із ГПУ продавав майно фігурантів кримінальних проваджень. Окрім того, він спеціально вносить неправдиві дані у свою декларацію про доходи.

      Подробицями розслідування справи проти одіозного екс-прокурора ГПУ і фактами про нього поділилися у НАБУ. Там зазначають: 25 травня минає рік, як до суду передали справу Дмитра Суса.

      Хто такий Дмитро Сус? Протягом 2016 року Дмитро Сус перебував на посаді старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, а у подальшому – заступника керівника Департаменту Генеральної прокуратури України.

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      Від 2016 року він зловживав своїм службовим становищем, перебуваючи на високій посаді у Генпрокуратурі. Він привласнював чуже майно у великих розмірах. Обвинувачений продавав стороннім особам кошти та майно, які перед цим сам же і вилучив у фігурантів кримінального провадження.

      Робив він це не сам: помічниками були службовці із підконтрольного йому департаменту ГПУ, а також – працівники правоохоронних органів та звичайні люди.

      Окрім того, Сус вніс завідомо недостовірні дані до декларації за 2015 рік. Зокрема, він не задекларував, що у його користуванні впродовж 2015 року перебував позашляховик Audi Q7.

      Про підозру Дмитру Сусу повідомили 26 липня 2017 року після того, як детективи НАБУ затримали його на території міжнародного аеропорту "Бориспіль". Наразі справа екс-заступника керівника Департаменту ГПУ слухається у Подільському районному суді Києва. Екс-прокурору загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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      Теги: Новини України Новини політики ГПУ НАБУ Кримінальні новини
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