Присваивал и продавал чужое имущество: подробности про одиозного экс-прокурора ГПУ Суса

Скандально известный бывший прокурор Дмитрий Сус присваивал и вместе с сообщниками из ГПУ продавал имущество фигурантов уголовных производств. Кроме того, он специально вносит ложные данные в свою декларацию о доходах.

Подробностями расследования дела против одиозного экс-прокурора ГПУ и фактами о нем поделились в НАБУ. Там отмечают: 25 мая исполняется год, как в суд передали дело Дмитрия Суса.

Кто такой Дмитрий Сус? В течение 2016 года Дмитрий Сус находился на должности старшего следователя в особо важных делах Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины, а в дальнейшем – заместителя руководителя Департамента Генеральной прокуратуры Украины.

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От 2016 года он злоупотреблял своим служебным положением, находясь на высокой должности в Генпрокуратуре. Он присваивал чужое имущество в крупных размерах. Обвиняемый продавал посторонним лицам денежные средства и имущество, которые перед этим сам же и изъял у фигурантов уголовного производства.

Делал он это не сам: помощниками были служащие из подконтрольного ему департамента ГПУ, а также – сотрудники правоохранительных органов и обычные люди.

Кроме того, Сус внес заведомо недостоверные данные в декларацию за 2015 год. В частности, он не задекларировал, что в его пользовании в течение 2015 года находился внедорожник Audi Q7.

О подозрении Дмитрию Сусу сообщили 26 июля 2017 года после того, как детективы НАБУ задержали его на территории международного аэропорта "Борисполь". Сейчас дело экс-заместителя руководителя Департамента ГПУ слушается в Подольском районном суде Киева. Экс-прокурору грозит от 7 до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.