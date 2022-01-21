Знаючи про загрозу, українці починають хвилюватися, бігти у магазин по гречку й сірники. Однак так робити не треба.

До теми Ризики не стали більшими, – Зеленський звернувся до українців через загрозу з боку Росії

Чому українцям не варто панікувати

По-перше, наша армія готова та боєздатна. По-друге, якби щось таке було, то гарант би точно про це знав, оскільки йому щоранку звітують про ситуацію і на Сході, і на інших українських кордонах.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео



Ба більше, саме для того, щоб ми й ви не панікували, я розповідаю вам про дії України та її партнерів, аби провокації Кремля нас жодним чином не зачіпали. Саме це мені, якщо чесно, хотілося почути від президента.

Наприклад, про те, якими є результати за підсумками приїзду в Україну очільника Держдепу США Ентоні Блінкена.

Він, між іншим, теж приїхав до Києва, аби обговорити з українською владою шляхи стримування Росії та запевнити нас у тому, що США продовжують непохитно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

Хоч діалог з Росією вони таки змушені продовжити, обсяг військової допомоги нам на всяк випадок збільшать.

Дізнайтеся більше Не дайте Москві розколоти вас, – Блінкен закликав Україну об'єднатись перед російською загрозою

Байден пригрозив Путіну

Якщо Росія таки обере недипломатичний шлях розв'язання конфлікту, на неї чекає катастрофа, а може навіть і кілька. Про це сказав президент США Джо Байден. Каже, хочете небачених до цього санкції – отримаєте.

Байден заявив, що у випадку агресії Москві можуть заборонити проводити будь-які операції з доларом. Такої заборони не було навіть під час Холодної війни, коли СРСР протистояв Заходу.



Джо Байден пригрозив Росії жорсткими санкціями / Фото Getty Images

Якщо це таки станеться, то означатиме повний вихід усіх великих західних інвесторів з усіх видів бізнесу з Росії. Тобто повна ізоляція.

Україні постачатимуть зброю

Держдеп США повідомив, що дозволив Латвії, Естонії та Литві поділитися з Україною зброєю американського виробництва. Відповідно до правил експортного контролю, ці країни повинні були отримати дозвіл від Держдепу перед тим, як її передати.

Якщо з цих трьох країн ми можемо отримати більш новітню техніку, то Польща має можливість допомогти нам зброєю радянського зразка.

"Такі справи" на 24 каналі: дивіться відео



Річ у тім, що польська армія свого часу повністю перейшла на стандарти НАТО, але ще має на своїх складах багато радянських ракет до артилерійських установок, які досі перебувають у нас на озброєнні.

Варто зауважити, що Міноборони Чехії також заявило про готовність надати Україні військову допомогу на тлі інформації про ймовірне вторгнення Росії. Для цього Києву слід лише сказати, якого саме озброєння він потребує.