Келлог вирушить до Києва сьогодні ввечері, – Reuters

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог приїде з візитом в Україну. Він вирушить до Києва ввечері 18 лютого.

Вже у середу, 19 лютого, Келлог прибуде в Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про візит Келлога до України

За даними видання, про плани спецпредставника Дональда Трампа розповіло неназване джерело, яке знайоме з його графіком.

Зауважимо, що раніше Келлог заявив про те, що поїде до Варшави, а звідти вирушить нічним потягом до Києва. Варто зазначити, що він не сказав, чи поїде на передову, про що раніше говорив український президент Володимир Зеленський. Політик пояснює це тим, що програма його 3-денного візиту до України ще узгоджується.

Що стосується поїздки в Україну, то поїздка ще на стадії завершення, тобто чи я туди поїду, відповідь – так. Чи буде у мене можливість зустрітися з президентом Зеленським? Відповідь – так,

– заявив Келлог.

Він додав, що вже не вперше побуває в Україні. А також зауважив, що нещодавно "бачив" Зеленського в рамках Мюнхенської безпекової конференції й пояснив, що в перший день його візиту український президент ще може не повернутися до Києва. У такому разі, ймовірно, відбудуться "якісь події на місцях".