Портнов за кілька днів до вбивства приїжджав в Україну: ЗМІ сказали, до чого тут Міндіч

Експолітик Андрій Портнов відвідав Україну лише один раз після початку повномасштабного вторгнення Росії – за кілька днів до свого вбивства. Його візит та можливі контакти в Україні нині стали предметом обговорень у правоохоронних і політичних колах.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Української правди".

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Навіщо Портнов приїжджав в Україну незадовго до вбивства?

Андрій Портнов відвідав Україну лише один раз після початку повномасштабної війни – за кілька днів до свого вбивства.

Після того як стало відомо про цей візит, правоохоронці обговорювали версію, що спостереження за Портновим могло розпочатися ще під час його перебування в Україні. Водночас слідство поки не має доказів на підтвердження цієї версії.

За інформацією кількох джерел у політичних колах, Андрій Портнов під час поїздки до України мав зустріч із Тимуром Міндічем, який нині фігурує у справі НАБУ та САП. Сам Міндіч ці твердження не коментує.

Джерела, наближені до Портнова, запевняють, що він не підтримував дружніх відносин із Тимуром Міндічем. Попри це, за інформацією кількох співрозмовників, Міндіч періодично звертався до нього по допомогу в питаннях, які вважалися особливо складними, посилаючись на державне керівництво.

Андрій сприймав Міндіча як канал зв'язку з першою особою,

– пригадує товариш юриста.

Як розповідають близькі до Портнова люди, про його поїздку в Україну знали лише одиниці з найближчого оточення. Водночас джерела не виключають, що метою візиту могли бути певні справи чи зустрічі. Один із товаришів Портнова зазначив, що подібні поїздки для людини його рівня зазвичай мають вагомі причини.

Зауважимо, що на момент приїзду Портнова в Україну в травні 2025 року в Тимура Міндіча ще не було якихось серйозних юридичних проблем. Щоправда, на той момент вже відбулися обшуки НАБУ і САП у близького товариша Міндіча та, як виявиться пізніше, всієї владної верхівки, віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова.

Після вбивства Портнова стало відомо про напружені стосунки з тодішнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. За словами його знайомих, Портнов не взаємодіяв з Єрмаком так, як той очікував, і мав вплив на низку процесів у державі. Це, зі слів джерел, не влаштовувало Єрмака, який прагнув більшого контролю. Оточення Портнова також стверджує, що конфлікт між ними тривав давно і був системним.

Один із друзів Портнова розповідає, що юрист розглядав можливість відкритого повернення в Україну. Однак останній його візит відбувся максимально непублічно, без фотофіксації, а деталі стали відомі лише після його загибелі. За даними джерела, під час перебування в країні він також заїжджав до свого маєтку в Козині.

Більш ніж за 13 місяців до загибелі Андрій Портнов за невстановлених обставин вирішив переписати цей маєток на своїх дітей.

Нагадаємо, Портнова було вбито 21 травня 2025 року у Іспанії. У березні 2026-го українська делегація на чолі з генеральним прокурором Русланом Кравченком вирушила до Мадрида. Це відбулося за кілька тижнів після того, як був затриманий підозрюваний у вбивстві українського експолітика.

Наразі українські та іспанські правоохоронці чекають на екстрадицію підозрюваного у вбивстві Портнова Олександра Азізова з Німеччини. А також чекають на свідчення Азізова стосовно замовника.