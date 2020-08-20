Приїзд хасидів в Умань: відповідальність має взяти керівництво країни
Щороку до Умані приїздять десятки тисяч євреїв, щоб відзначити свято Рош га-Шана на могилі свого духовного лідера цадика Нахмана. Втім через пандемію COVID-19 цього року це може не відбутися. На думку голови об'єднаної єврейської громади України Міхаеля Ткача, відповідальність за цей захід має взяти керівництво країни.
Наразі неможливо однозначно сказати, хто має рацію в цій ситуації – хасиди чи мер Умані, який заявив, що готовий встановити блокпости на в’їзді у місто, аби не пустити їх у місто. Про це Міхаель Ткач розповів в ефірі 24 каналу.
До теми Паломництво під час COVID-19: хто такі хасиди та чи впустять їх до Умані
Він зауважив, що міський голова хоче вберегти свою громаду і місто від поширення коронавірусу. Водночас голова єврейської громади розуміє і хасидів, для яких Рош га-Шана – це важлива подія.
"Тут потрібне вольове рішення керівництва країни", – додав він.
Також Міхаель Ткач повідомив, що представники єврейської громади звернулись до міністра внутрішних справ Арсена Авакова з відкритим листом, в якому просили його, якщо дозвіл на приїзд все-таки буде, посилити заходи безпеки паломників та контроль за дотриманням норм карантину.
Наша організація занепокоєна, щоб не виникли конфлікти, які були в Нових Санжарах. Щоб не виникли сутички між місцевими та хасидами,
– пояснив він.
Також Міхаель Ткач наголосив, що представники єврейської громади не вбачають ніякого антисемітизму в цій ситуації. Відтак, якщо б це були мусульманські чи християнські паломники, влада так само відреагувала. І додав, що потрібно чекати рішення керівництва країни.
Що відомо про свято Рош га-Шана
Це свято початку нового року для всіх, хто сповідує юдаїзм. Рош га-Шана зазвичай припадає на кінець вересня – початок жовтня. Цьогоріч святкування юдейського Нового року відбудеться з 18 по 20 вересня.
За словами голови єврейської громади , це свято ще називають "судний день". Відтак це є більш коректна назва. Натомість "єврейський новий рік" він називає русифікованим перекладом.
Відповідно, уманські хасиди, як хасиди свого Ребе, зобов'язані приїхати на його могилу і відзвітувати перед ним, як вони провели рік.
Рош га-Шана справді можна святкувати в будь-якій синагозі. Це свято, основою якого є не відвідування могили праведники. Це дотримання низки інших речей,
– зазначив Міхаель Ткач.
Він зауважив, що візит на могилу праведника не є обов'язковим аспектом Рош га-Шани. Можна святкувати не на могилі Ребе. Але в кожної течії хасидів є свої правила щодо святкування цього періоду.
Паломництво хасидів в Умані: чому його можуть скасувати?Кабмін підтримав рішення заборонити хасидам відвідувати Україну під час святкування юдейського Нового року. Все через небезпеку поширення коронавірусу. Однак остаточне рішення наразі не прийнято.
Тим часом мер Умані Олександр Цебрій ночував під Офісом Президента, щоб домогтися особистої зустрічі з Володимиром Зеленським. На думку Цебрія, українська влада має не допустити прибуття тисяч паломників з Ізраїля, який наразі перебуває в "червоній зоні" поширення коронавірусу.