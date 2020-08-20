Щороку до Умані приїздять десятки тисяч євреїв, щоб відзначити свято Рош га-Шана на могилі свого духовного лідера цадика Нахмана. Втім через пандемію COVID-19 цього року це може не відбутися. На думку голови об'єднаної єврейської громади України Міхаеля Ткача, відповідальність за цей захід має взяти керівництво країни.

Наразі неможливо однозначно сказати, хто має рацію в цій ситуації – хасиди чи мер Умані, який заявив, що готовий встановити блокпости на в’їзді у місто, аби не пустити їх у місто. Про це Міхаель Ткач розповів в ефірі 24 каналу.

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Він зауважив, що міський голова хоче вберегти свою громаду і місто від поширення коронавірусу. Водночас голова єврейської громади розуміє і хасидів, для яких Рош га-Шана – це важлива подія.

"Тут потрібне вольове рішення керівництва країни", – додав він.

Також Міхаель Ткач повідомив, що представники єврейської громади звернулись до міністра внутрішних справ Арсена Авакова з відкритим листом, в якому просили його, якщо дозвіл на приїзд все-таки буде, посилити заходи безпеки паломників та контроль за дотриманням норм карантину.

Наша організація занепокоєна, щоб не виникли конфлікти, які були в Нових Санжарах. Щоб не виникли сутички між місцевими та хасидами,

– пояснив він.

Також Міхаель Ткач наголосив, що представники єврейської громади не вбачають ніякого антисемітизму в цій ситуації. Відтак, якщо б це були мусульманські чи християнські паломники, влада так само відреагувала. І додав, що потрібно чекати рішення керівництва країни.

Що відомо про свято Рош га-Шана

Це свято початку нового року для всіх, хто сповідує юдаїзм. Рош га-Шана зазвичай припадає на кінець вересня – початок жовтня. Цьогоріч святкування юдейського Нового року відбудеться з 18 по 20 вересня.

За словами голови єврейської громади , це свято ще називають "судний день". Відтак це є більш коректна назва. Натомість "єврейський новий рік" він називає русифікованим перекладом.

Відповідно, уманські хасиди, як хасиди свого Ребе, зобов'язані приїхати на його могилу і відзвітувати перед ним, як вони провели рік.

Рош га-Шана справді можна святкувати в будь-якій синагозі. Це свято, основою якого є не відвідування могили праведники. Це дотримання низки інших речей,

– зазначив Міхаель Ткач.

Він зауважив, що візит на могилу праведника не є обов'язковим аспектом Рош га-Шани. Можна святкувати не на могилі Ребе. Але в кожної течії хасидів є свої правила щодо святкування цього періоду.