"Це має зупинити Росію": Зеленський очікує на візит Віткоффа і Кушнера до Києва незабаром

Президент Володимир Зеленський сподівається на візит американських спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера найближчим часом.

Про це український лідер повідомив в інтерв'ю для CBS News.

Коли могли б приїхати Віткофф і Кушнер?

Президент заявив в інтерв'ю, що в Україні очікують на візит спецпосланців Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа. За його словами, Київ розраховує прийняти американських представників протягом найближчих двох тижнів.

Принаймні я отримав таке повідомлення від моєї переговорної групи: вони сказали мені, що мали контакти зі Стівом і Джаредом, і ті заявили, що готові приїхати до України й поговорити, якщо… сьогодні це "якщо" означає Близький Схід,

– сказав він.

Володимир Зеленський наголосив на важливості візиту американської переговорної делегації, і саме посланців, які ще жодного разу не відвідували країну, адже така поїздка дала б їм можливість побачити ситуацію на власні очі.

На його думку, Джаред Кушнер та Стів Віткофф також могли б безпосередньо поспілкуватися з українцями. Він наголосив, що попри війну життя в країні триває, проте головною метою залишається її якнайшвидше припинення.

"Це має зупинити Росію. Вони кілька разів були в Москві. Я вже казав, що якщо вони хочуть поїхати цього разу до Москви, то мають приїхати до Києва, а потім їхати до Москви. Гадаю, це буде корисно", – додає глава держави.

До речі, WSJ нещодавно зауважувало, що Стів Віткофф щонайменше 7 разів відвідував Москву, але жодного разу не побував у Києві, хоча це могло б допомогти Вашингтону зрозуміти технологічний потенціал та стійкість країни.