Прийнявши цей законопроект, ми порушили Конституцію України, – Наєм про закон про реінтеграцію

Чому за закон про реінтеграцію так довго тривали бої і що в результаті ми отримали у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів народний депутат України Мустафа Наєм.

Про переваги нового закону

– Сам факт прийняття цього закону це дуже важливий історичний крок. Головна мета цього закону – історично зафіксувати факт окупації та агресії Російської Федерації. Справа в тому, що якщо уявити собі, що минуло 100-200 років. В нас немає жодного офіційного документу, в якому б було відзначено факт агресії та конкретні території, які окуповані Росією.

– Спираючись на цей закон і на правові норми, які ввели, тепер Україні буде простіше звертатися до міжнародних інстанцій. А громадянам, які втратили житло або яким було завдано збитків на цій території, зможуть також звернутися до судів.

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– Також серед плюсів момент, який стосується гуманітарних питань: перетин кордону, документів, які ми визнаємо з іншого боку та перевезення товарів.

Про мінуси законопроекту

– Великий мінус цього законопроекту, прийнявши його ми, на жаль, порушили Конституцію України. Тому що повноваження президента за цим законом протирічать тому, що сказано в Конституції. За цим законом він може одноосібно застосовувати збройні сили і військові формування на території, яка прилегла до лінії розмежування. Такий дозвіл неприйнятний, адже для ухвалення рішення він повинен звертатися до Верховної Ради.

– Крім того, в законі є посилання на коло осіб, які будуть залучені до відсічі і протидії російській агресії. Проте це коло осіб не визначено, хоча вони мають дуже великі повноваження. Це і обшуки, і застосування спецзасобів і зброї, і зупинка автотранспорту – повністю весь спектр того, що можуть робити збройні формування.

Надавати такі повноваження на невизначеній території трохи дивно. Адже на територіях Донецької та Луганської областей є й мирні поселення, де не проходять бойові дії.

– Що стосується повноважень президента по наданню повноважень командувачу об’єднаних сил. На жаль, цього не передбачено в Конституції, проте президент за новим законом такі повноваження отримує.

Про палкі дискусії експертів навколо суперечливого закону – дивіться у інтерв'ю з Мустафою Наємом.