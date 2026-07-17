Призначення міністрів та підготовка до зими: Зеленський провів зустріч із новим прем'єром

Президент Зеленський 17 липня провів зустріч із новим прем'єром Сергієм Корецьким. Вони обговорили призначення міністрів та підготовку до зими.

Прем'єр-міністр розпочав підготовку урядової програми, яка буде представлена суспільству та парламентарям.

"Підхід до управління буде максимально прагматичний: персональна відповідальність кожного міністра, усіх керівників центральних органів влади за реалізацію тих завдань, які визначені пріоритетними", – зазначив Зеленський.