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24 Канал Головні новини Призначення міністрів та підготовка до зими: Зеленський провів зустріч із новим прем'єром
17 липня, 16:00
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Оновлено - 16:09, 17 липня

Призначення міністрів та підготовка до зими: Зеленський провів зустріч із новим прем'єром

Софія Рожик

Президент Зеленський 17 липня провів зустріч із новим прем'єром Сергієм Корецьким. Вони обговорили призначення міністрів та підготовку до зими.

Прем'єр-міністр розпочав підготовку урядової програми, яка буде представлена суспільству та парламентарям. 

"Підхід до управління буде максимально прагматичний: персональна відповідальність кожного міністра, усіх керівників центральних органів влади за реалізацію тих завдань, які визначені пріоритетними", – зазначив Зеленський.

 

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