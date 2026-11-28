Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав призначення росіянина Олексія Ферапонтова своїм заступником кадровим питанням. Він заперечив політичний мотив і наголосив, що залучення фахівця не означає схвалення дій його держави.

Як повідомляє видання The Kyiv Independent з посиланням на інтерв'ю очільника агентства для BBC News, міжнародні структури регулярно залучають експертів із різних куточків світу. За словами Гроссі, раніше аналогічну посаду керівника Департаменту ядерної енергетики вже обіймав інший представник Росії, і це не викликало суспільного резонансу.

Що відомо про призначення Ферапонтова

Гроссі заявив, що всі міжнародні службовці зобов'язані зберігати нейтралітет та незалежність згідно зі Статутом ООН. Водночас глава агентства зауважив, що розуміє причини появи подібних застережень під час війни.

Олексій Ферапонтов у Росії працює заступником керівника Ростехнагляду – Федеральної служби з екологічного, технологічного та атомного нагляду. За даними МЗС України, цей чиновник безпосередньо причетний до спроб легітимізувати захоплення Запорізької атомної електростанції та підпорядкувати її російському регуляторному контролю.

Через участь у протиправних діях Україна 12 лютого 2023 року застосувала проти нього персональні санкції. Попри це, у структурі МАГАТЕ посадовець має стати заступником генерального директора та очолити профільний Департамент ядерної енергетики.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 24 листопада доручив передати ноту протесту та оголосити демарш МАГАТЕ через залучення росіянина до топменеджменту.

Українське зовнішньополітичне відомство назвало абсурдним призначення підсанкційної особи, яка брала участь у злочинах проти ядерної безпеки, наголосивши на неприпустимості відсутності ціннісних орієнтирів.