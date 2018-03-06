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Злой Одессит

Признают ли США президентские выборы в РФ?

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Путин
Путин / DP.ru

На днях, посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Соединенные Штаты не признают результаты выборов президента России. Связано это будет, в том числе и с тем, что таковые пройдут и на территории оккупированного Крыма.

Честно говоря, два дня назад я этому заявлению не уделил особого внимания, но как вижу, сейчас оно приобретает эффект волны, которую подхватили как СМИ, местные адепты конспирологии, так и разного рода гибридные либеральные борцы с тиранией.

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Так и вправду, быть может, Мари Йованович передала в массы послание из Овального кабинета о том, что уже очень скоро Владимир Владимирович будет рассказывать с экранов телевизоров, что он – легитимный?

Мое мнение – нет. США никогда не пойдут на столь радикальный шаг на официальном уровне и вот почему.

Не так давно в России прошли выборы в Госдуму, которые так же проходили и на территории оккупированного Крыма и в которых принимали участие представители тамошнего политического бомонда. И на сегодняшний день представители оккупированного полуострова без особых проблем заседают в Госдуме, вспомнить хотя бы одиозную Поклонскую.

И какова была реакция от США? Перестали ли они поддерживать контакты с Госдумой? Не признали ли они эти выборы на официальном уровне со всеми вытекающими – полным разрывом отношений с нелегитимным институтом власти? Нет.

Теперь ситуация с выборами Путина (иного названия этому действу нет). Представим себе, что Вашингтон на официальном уровне не признает выборов в РФ, следовательно, Путин не признается президентом России.

И вот тут дилемма, если не признать Путина законноизбранным президентом, то и любые контакты по целому ряду вопросов, от Донбасса и до Сирии, должны быть прекращены! Может ли себе это позволить Вашингтон, в условиях затягивающейся агонии Кремля? Нет.

А потому на неофициальном уровне, конечно же, выборы в РФ никто не признает, но в плоскости официальных заявлений и сопутствующих им действий реакции не будет никакой.

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Автор: Злой Одессит
Теги: Публікації Новини політики Володимир Путін Новини Росії Новини США
Джерело: Злой Одессит
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