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      Призов кримчан до армії РФ: реакція ЄС

      - Читать новость на русском
      В ЄС відреагували на призов кримчан ло армії РФ / euobserver.com

      Євросоюз наголошує, що призов РФ кримчан до лав російської армії – порушення міжнародного гуманітарного права. ЄС ніколи не визнає анексію Криму.

      Про те, що анексія Криму та призов місцевих жителів до російської армії є незаконними, йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх дій.

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      Росія здійснює призов до збройних сил РФ жителів незаконно анексованого Криму та міста Севастополь. Це є порушенням міжнародного гуманітарного права,
      – наголошують у заяві.

      В Євросоюзі також нагадують, що Росія повинна забезпечити дотримання прав людини на півострові. Так цього вимагають норми міжнародного гуманітарного права.

      "ЄС залишається непохитним у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – зазначили в організації. 

      Та додали, що Євросоюз ніколи не визнає незаконну анексію півострова. А від РФ продовжує очікувати припинення усіх порушень міжнародного гуманітарного права у Криму.

      Що таке Європейська служба зовнішніх справ? Орган Євросоюзу, який був створений після набуття чинності 1 грудня 2009 року Лісабонським договором. Наразі виконує обов'язки Міністерства закордонних справ та дипломатичного корпусу на рівні ЄС.

      Що відомо про призов кримчан до лав російської армії

      • В окупованому Криму і Севастополі розпочався весняний призов 2020 року.
      • Всього з території півострова окупанти планують відібрати й скерувати для проходження військової служби приблизно 3,3 тисячі людей.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Євросоюз
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