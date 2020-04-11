Призов кримчан до армії РФ: реакція ЄС

Євросоюз наголошує, що призов РФ кримчан до лав російської армії – порушення міжнародного гуманітарного права. ЄС ніколи не визнає анексію Криму.

Про те, що анексія Криму та призов місцевих жителів до російської армії є незаконними, йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх дій.

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Росія здійснює призов до збройних сил РФ жителів незаконно анексованого Криму та міста Севастополь. Це є порушенням міжнародного гуманітарного права,

– наголошують у заяві.

В Євросоюзі також нагадують, що Росія повинна забезпечити дотримання прав людини на півострові. Так цього вимагають норми міжнародного гуманітарного права.

"ЄС залишається непохитним у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – зазначили в організації.

Та додали, що Євросоюз ніколи не визнає незаконну анексію півострова. А від РФ продовжує очікувати припинення усіх порушень міжнародного гуманітарного права у Криму.

Що таке Європейська служба зовнішніх справ? Орган Євросоюзу, який був створений після набуття чинності 1 грудня 2009 року Лісабонським договором. Наразі виконує обов'язки Міністерства закордонних справ та дипломатичного корпусу на рівні ЄС.

Що відомо про призов кримчан до лав російської армії