Про головне: Байден про Україну та НАТО. Реформування судів

У випуску "Про головне" за 8 червня – у заяві про підсумки телефонних переговорів Володимира Зеленського і Джо Байдена на сайті Офісу Президента прибрали згадку про підтримку США надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. Венеційська комісія розкритикувала зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів".
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Російські загарбники реконструюють "Херсонес Таврійський" до невпізнанності. Своїми діями вони знищують українську історичну пам'ятку, яка входить до об'єктів культурної спадщини ЮНЕСКО.
Україна зробить низку кроків, за якими пильно стежитимуть у Вашингтоні. Це начебто пообіцяв президенту США Джо Байдену Володимир Зеленський під час розмови 7 червня 2021 року.