Про головне: Байден про Україну та НАТО. Реформування судів

20:31

У випуску "Про головне" за 8 червня – у заяві про підсумки телефонних переговорів Володимира Зеленського і Джо Байдена на сайті Офісу Президента прибрали згадку про підтримку США надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. Венеційська комісія розкритикувала зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів".