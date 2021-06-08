Про головне: Байден про Україну та НАТО. Реформування судів

8 червня 2021 , 20:31
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Джерело:

24 канал

У випуску "Про головне" за 8 червня – у заяві про підсумки телефонних переговорів Володимира Зеленського і Джо Байдена на сайті Офісу Президента прибрали згадку про підтримку США надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. Венеційська комісія розкритикувала зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів".

Також у випуску:

Російські загарбники реконструюють "Херсонес Таврійський" до невпізнанності. Своїми діями вони знищують українську історичну пам'ятку, яка входить до об'єктів культурної спадщини ЮНЕСКО.

Україна зробить низку кроків, за якими пильно стежитимуть у Вашингтоні. Це начебто пообіцяв президенту США Джо Байдену Володимир Зеленський під час розмови 7 червня 2021 року.

 

 

 

 

 
 

 

Автор: Кучер Адріана