Про головне: Бійка у Верховній Раді. Повінь в окупованому Криму

20:15

У випуску "Про головне" за 17 червня – на пленарному засіданні Верховної Ради сталася сутичка між депутатами через неоднозначні слова про партію ОПЗЖ. У Керчі через сильну зливу затопило вулиці, тому окупаційна влада півострова почала оглядати наслідки негоди.