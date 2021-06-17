Про головне: Бійка у Верховній Раді. Повінь в окупованому Криму

У випуску "Про головне" за 17 червня – на пленарному засіданні Верховної Ради сталася сутичка між депутатами через неоднозначні слова про партію ОПЗЖ. У Керчі через сильну зливу затопило вулиці, тому окупаційна влада півострова почала оглядати наслідки негоди.
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В Україні з липня банки почнуть автоматично списувати гроші з рахунків боржників. НБУ вніс зміни до своїх правил і тепер банки на вимогу виконавців зобов'язані надавати інформацію не лише про наявність рахунків у боржника, а й про їхні номери та залишки грошей на них.