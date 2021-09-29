Про головне: ФОПи сплачуватимуть ЄСВ щомісяця. Бабин Яр

Міністерство соцполітики винесло на Кабміні ініціативи сплачувати Єдиний соціальний внесок і єдиний податок ФОПам не щокварталу, а щомісяця. До Дня пам'яті жертв Бабиного Яру Служба безпеки України відкрила архів зі спогадами очевидців.

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Українським військовим дозволили відкривати вогонь у відповідь на Донбасі. Командири відтепер зможуть самостійно ухвалювати рішення щодо того, завдавати чи не завдавати вогонь у відповідь. Для захисту дозволяють застосовувати всю доступну їм зброю.

У Європі виникла нова загроза, яка лякає Захід більше ніж мігранти. Вона стосується паливно-енергетичної сфери.