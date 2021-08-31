Про головне: Інтеграція Білорусі та Росії. Війна США в Афганістані офіційно завершена

19:42

Посол Білорусі в Росії Володимир Семашко оголосив про підписання "дорожніх карт" інтеграції під час візиту Олександра Лукашенка до Москви. Американські солдати покинули Афганістан. Останнім, хто застрибнув у літак, став генерал-майор Кристофер Донах'ю.