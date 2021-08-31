Про головне: Інтеграція Білорусі та Росії. Війна США в Афганістані офіційно завершена
31 серпня 2021 , 19:42Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Посол Білорусі в Росії Володимир Семашко оголосив про підписання "дорожніх карт" інтеграції під час візиту Олександра Лукашенка до Москви. Американські солдати покинули Афганістан. Останнім, хто застрибнув у літак, став генерал-майор Кристофер Донах'ю.
Також у випуску:
Польща вживає заходів щодо припинення незаконного перетину кордону з Білорусі. Польські солдати наприкінці серпня почали зводити паркан на кордоні.
У світі – катастрофічний освітній збій через пандемію. Всесвітня організація охорони здоров'я закликала не зачиняти школи по всій Європі, але зробити їх безпечними для учнів та вчителів через штам Дельта.
Повний випуск "Про головне" за 31 серпня: дивіться відео