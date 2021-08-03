Про головне: У Києві знайшли мертвим активіста Віталія Шишова. Україна отримає транш від МВФ
3 серпня 2021 , 19:45Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У лісопарку Києва знайшли повішеним лідера "Білоруського дому" Віталія Шишова. Друзі активіста відкидають версію самогубства. МВФ виділить з резервних активів 650 мільярдів доларів. Серед них 2,7 мільярда підуть в Україну.
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