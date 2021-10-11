Про головне: Медведчук за крок до СІЗО. Росія вкрала формулу AstraZeneca

11 жовтня 2021 , 19:37
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Джерело:

24 канал

Віктора Медведчука можуть закрити у СІЗО, якщо його друзі не зберуть 1 мільярд гривень застави. Росія викрала формулу вакцини від коронавірусу AstraZeneca, проте кремлівський препарат – неефективний.

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Автор: Єгор Скоріна