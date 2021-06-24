Про головне: Обшуки у родичів Медведчука. Нові санкції ЄС щодо Білорусі

19:52

У випуску "Про головне" за 24 червня – правоохоронці провели обшуки в офісі ОПЗЖ та в будинку мами Оксани Марченко через справу Віктора Медведчука. Євросоюз запровадив нові секторальні санкції проти Білорусі, які стосуються калійної та нафтової галузей економіки країни, а також банківського сектора.