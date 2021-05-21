Про головне: Перемир'я у Секторі Гази. НАБУ чекають зміни

У випуску "Про головне" за 21 травня – обстріли між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС припинились уночі. Кожна сторона представила це як власну перемогу. У Верховній Раді ухвалили законопроєкт щодо зміни статусу Національного антикорупційного бюро України. Він передбачає нову процедуру призначення директора установи.
Також у випуску:
У Білому домі повідомили про можливість завершити будівництво "Північного потоку-2". Водночас там продовжують санкційний тиск на Кремль та наполягають, що російська труба загрожує не лише українській економіці, а й європейській безпеці загалом.