Про головне: Перемир'я у Секторі Гази. НАБУ чекають зміни

16:53

У випуску "Про головне" за 21 травня – обстріли між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС припинились уночі. Кожна сторона представила це як власну перемогу. У Верховній Раді ухвалили законопроєкт щодо зміни статусу Національного антикорупційного бюро України. Він передбачає нову процедуру призначення директора установи.