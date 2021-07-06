Про головне: Петиція щодо Татарова. Нові рейтинги влади
6 липня 2021 , 19:42Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У випуску "Про головне" за 6 липня – Володимир Зеленський відреагував на петицію про звільнення Олега Татарова. Президент відмовився усунути заступника керівника свого Офісу. Якби найближчим часом відбулися нові вибори президента, то 29,1% українців проголосували б за Володимира Зеленського. Далі 13,4% – виступили б за Петра Порошенка.
Також у випуску:
Нещодавно парламент підтримав у першому читанні президентський законопроєкт про олігархів. Втім, українці оцінюють його скоріш несерйозно і не називають справжньою загрозою для олігархів. Більшість українців впевнені, що новий закон не буде дієвим. Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.