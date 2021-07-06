Про головне: Петиція щодо Татарова. Нові рейтинги влади

19:42

У випуску "Про головне" за 6 липня – Володимир Зеленський відреагував на петицію про звільнення Олега Татарова. Президент відмовився усунути заступника керівника свого Офісу. Якби найближчим часом відбулися нові вибори президента, то 29,1% українців проголосували б за Володимира Зеленського. Далі 13,4% – виступили б за Петра Порошенка.