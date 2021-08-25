Про головне: Погрози Кремля через Кримську платформу. Контроль за витратами українців

25 серпня 2021 , 19:47
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Джерело:

24 канал

У Росії пригрозили наслідками окремим країнам за участь у Кримській платформі. Міністерство фінансів почало готувати законопроєкт про контроль за витратами населення, який може бути представлений у 2021 році.

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Президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що для повноправного членства у Євросоюзі Україні доведеться ще багато працювати протягом 20 років. За її словами, ні наша держава, ні Грузія, ні Молдова поки не відповідають необхідним для цього вимогам.

 

 

Автор: Кучер Адріана