Про головне: Погрози Кремля через Кримську платформу. Контроль за витратами українців
25 серпня 2021 , 19:47Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Росії пригрозили наслідками окремим країнам за участь у Кримській платформі. Міністерство фінансів почало готувати законопроєкт про контроль за витратами населення, який може бути представлений у 2021 році.
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Президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що для повноправного членства у Євросоюзі Україні доведеться ще багато працювати протягом 20 років. За її словами, ні наша держава, ні Грузія, ні Молдова поки не відповідають необхідним для цього вимогам.