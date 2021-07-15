Про головне: Політичне майбутнє Авакова. Третя хвиля COVID-19

20:05

У випуску "Про головне" за 15 липня – міністра внутрішніх справ Арсена Авакова відправили у відставку. За це проголосував 291 депутат. За прогнозами ВООЗ, світ перебуває на ранній стадії третьої хвилі коронавірусу. Причина росту захворюваності – штам Дельта.