Про головне: Позачергове засідання у Верховній Раді. Кар'єра Меркель закінчується

20:04

У випуску "Про головне" за 20 липня – народні депутати зібрались у Верховній Раді на позачергове засідання, щоб розблокувати судову реформу та інші важливі законопроєкти. Німецька канцлерка Ангела Меркель готується до закінчення кар'єри.