Про головне: Позачергове засідання у Верховній Раді. Кар'єра Меркель закінчується
20 липня 2021 , 20:04Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У випуску "Про головне" за 20 липня – народні депутати зібрались у Верховній Раді на позачергове засідання, щоб розблокувати судову реформу та інші важливі законопроєкти. Німецька канцлерка Ангела Меркель готується до закінчення кар'єри.
Також у випуску:
Україна 8 рік поспіль стримує країну агресора і не дає йому рушити вглиб Європи ціною власних життів. Вчора, 19 липня, в лікарні помер військовий Об'єднаних Сил Олександр Горбенко, який після обстрілу бойовиків отримав опіки 80% тіла.
Повний випуск новин за 20 липня: дивіться відео