Про головне: Путін шантажує Євросоюз. Напад на заступника голови ОП
22 жовтня 2021 , 20:05Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Володимир Путін шантажує Євросоюз і заявив, що Росія готова почати постачання газу по "Північному потоці-2". На подвір'я заступника голови Офісу Президента Ігоря Жовкви кинули "коктейль Молотова".
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В Україні зафіксували історичний максимум кількість виїздів бригад "швидкої" і кількість госпіталізацій. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, щодня на лінію швидкої допомоги надходить надзвичайно велика кількість дзвінків, яка встановила рекорд.