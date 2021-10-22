Про головне: Путін шантажує Євросоюз. Напад на заступника голови ОП

22 жовтня 2021 , 20:05
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Джерело:

24 канал

Володимир Путін шантажує Євросоюз і заявив, що Росія готова почати постачання газу по "Північному потоці-2". На подвір'я заступника голови Офісу Президента Ігоря Жовкви кинули "коктейль Молотова".

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В Україні зафіксували історичний максимум кількість виїздів бригад "швидкої" і кількість госпіталізацій. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, щодня на лінію швидкої допомоги надходить надзвичайно велика кількість дзвінків, яка встановила рекорд.

Автор: Єгор Скоріна