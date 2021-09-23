Про головне: Рада схвалила законопроєкт про олігархів. Україна перейшла в жовту зону
23 вересня 2021 , 19:33Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про деолігархізацію. Підтримали ініціативу президента 279 народних депутатів. Вся Україна з 23 вересня опинилася в жовтій зоні карантину. Тепер працювати можуть тільки ті школи і садочки, де вакциновані 80% працівників.
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