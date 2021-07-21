Про головне: Реформа СБУ. Повернення Тупицького в КСУ

20:12

У випуску "Про головне" за 21 липня – Верховна Рада рік не може прийняти законопроєкт про реформу Служби безпеки України. Офіс Президента переконує, що Олександр Тупицький не повернеться в КСУ і щодо нього відкрили низку кримінальних проваджень. Сам Тупицький активно бореться за свою посаду.