Про головне: Реформа СБУ. Повернення Тупицького в КСУ
21 липня 2021 , 20:12Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У випуску "Про головне" за 21 липня – Верховна Рада рік не може прийняти законопроєкт про реформу Служби безпеки України. Офіс Президента переконує, що Олександр Тупицький не повернеться в КСУ і щодо нього відкрили низку кримінальних проваджень. Сам Тупицький активно бореться за свою посаду.
Також у випуску:
Росія, Китай та Іран скоїли найбільше кібератак проти демократичних процесів у світі. Нещодавно хакери атакували сайт Воєнно-морських сил України та розмістили фейкові повідомлення про навчання "Сі Бриз". Інші країни об'єднуються для протистояння кіберзловмисникам.