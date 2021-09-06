Про головне: Режим Лукашенка засудив опозицію. Початок нового політичного сезону
6 вересня 2021 , 19:59Читать новость на русском
Джерело:24 канал
В Білорусі безпідставно засудили опозиціонерів Марію Колеснікову та Максима Знака. Вже 7 вересня розпочнеться шоста сесія Верховної Ради України дев'ятого скликання, яка триватиме до 21 січня 2022 року.
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Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що події в Афганістані показали необхідність створити у ЄС власні незалежні збройних сил швидкого реагування. Він запропонував це зробити в межах підготовки нової європейської концепції з безпеки "Стратегічний компас Євросоюзу".