Про головне: Результати саміту НАТО. Нарощення ядерного потенціалу США та Росії

14 червня 2021 , 19:48
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Джерело:

24 канал

У випуску "Про головне" за 14 червня – у Брюсселі пройшов саміт НАТО, однак там не назвали дати, коли Україна може отримати План дій щодо членства в Альянсі. США та Росія у 2021 році збільшили кількість ядерної зброї, готової до застосування.

Також у випуску:

За даними соцопитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи", якби парламентські вибори проходили в середині травня, то до Верховної Ради потрапили б 4 політсили. Мовиться про "Слугу народу", "Європейську Солідарність", ОПЗЖ та "Батьківщину". 

Автор: Кучер Адріана