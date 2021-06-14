Про головне: Результати саміту НАТО. Нарощення ядерного потенціалу США та Росії

19:48

У випуску "Про головне" за 14 червня – у Брюсселі пройшов саміт НАТО, однак там не назвали дати, коли Україна може отримати План дій щодо членства в Альянсі. США та Росія у 2021 році збільшили кількість ядерної зброї, готової до застосування.