Про головне: Результати саміту НАТО. Нарощення ядерного потенціалу США та Росії

У випуску "Про головне" за 14 червня – у Брюсселі пройшов саміт НАТО, однак там не назвали дати, коли Україна може отримати План дій щодо членства в Альянсі. США та Росія у 2021 році збільшили кількість ядерної зброї, готової до застосування.
Також у випуску:
За даними соцопитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи", якби парламентські вибори проходили в середині травня, то до Верховної Ради потрапили б 4 політсили. Мовиться про "Слугу народу", "Європейську Солідарність", ОПЗЖ та "Батьківщину".